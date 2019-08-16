مصر | ضبط 3922 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24ساعة عن ضبط الآتي:-

في مجال ضبط المخالفات المرورية المتنوعة، ومخالفات السرعة الزائدة

تمكنت الإدارة العامة للمرور فى حملاتها المرورية بمختلف محافظات الجمهورية من ضبط (3922) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1897) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.