مصر | "ابن العم" كلمة السر في مقتل عامل بطلق ناري بأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ابن العم" كلمة السر في مقتل عامل بطلق ناري بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط بشأن مقتل ( عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية ) إثر إصابته بطلق ناري.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عمه ( طالب - مقيم بذات الناحية ) حيث قام بالتعدي عليه بسلاح ناري كان بحوزته محدثًا إصابته التي أودت بحياته لخلافات عائلية بينهما.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمحل إقامته والأماكن التي يتردد عليها حيث أسفرت الجهود عن ضبطه وبحوزته ( بندقية آلية) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.