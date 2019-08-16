مصر | من "الماريجوانا" لـ"الإكستاسي".. ضبط أجنبي بمطار القاهرة وبحوزته كمية من المواد المخدرة

زجاجة تحوي بداخلها كمية من مادة THC المخدرة (المادة الفعالة لمخدر الحشيش).عدد ( 6) أكياس لنبات الماريجوانا المخدر.أقراص لمخدر ( الإكستاسى ).عدد ( 10 ) طابع لمخدر ( LSD ).عدد ( 23 ) بذرة لنبات الماريجوانا المخدر.عدد ( 12 ) سيجارة ملفوفة بداخلهم ( مخلوط التبغ ونبات الماريجوانا المخدر ).مطحنة بداخلها كمية من مخدر الحشيش.عدد ( 2 ) خزان سيجارة إلكترونية ( إحداهما به سائل THC، والآخر به كمية من نبات الماريجوانا المخدر ).سيجارة إلكترونية خاصة بتعاطى نبات الماريجوانا المخدر.هاتف محمول.



وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

