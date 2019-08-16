مصر | من "الماريجوانا" لـ"الإكستاسي".. ضبط أجنبي بمطار القاهرة وبحوزته كمية من المواد المخدرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "الماريجوانا" لـ"الإكستاسي".. ضبط أجنبي بمطار القاهرة وبحوزته كمية من المواد المخدرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي والسلطات الجمركية، من ضبط (راكب يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية) حال الوصول للبلاد عبر ميناء القاهرة الجوي قادمًا من إحدى الدول الأجنبية وبحوزته الآتي:
زجاجة تحوي بداخلها كمية من مادة THC المخدرة (المادة الفعالة لمخدر الحشيش).
عدد ( 6) أكياس لنبات الماريجوانا المخدر.
أقراص لمخدر ( الإكستاسى ).
عدد ( 10 ) طابع لمخدر ( LSD ).
عدد ( 23 ) بذرة لنبات الماريجوانا المخدر.
عدد ( 12 ) سيجارة ملفوفة بداخلهم ( مخلوط التبغ ونبات الماريجوانا المخدر ).
مطحنة بداخلها كمية من مخدر الحشيش.
عدد ( 2 ) خزان سيجارة إلكترونية ( إحداهما به سائل THC، والآخر به كمية من نبات الماريجوانا المخدر ).
سيجارة إلكترونية خاصة بتعاطى نبات الماريجوانا المخدر.
هاتف محمول.
عدد ( 6) أكياس لنبات الماريجوانا المخدر.
أقراص لمخدر ( الإكستاسى ).
عدد ( 10 ) طابع لمخدر ( LSD ).
عدد ( 23 ) بذرة لنبات الماريجوانا المخدر.
عدد ( 12 ) سيجارة ملفوفة بداخلهم ( مخلوط التبغ ونبات الماريجوانا المخدر ).
مطحنة بداخلها كمية من مخدر الحشيش.
عدد ( 2 ) خزان سيجارة إلكترونية ( إحداهما به سائل THC، والآخر به كمية من نبات الماريجوانا المخدر ).
سيجارة إلكترونية خاصة بتعاطى نبات الماريجوانا المخدر.
هاتف محمول.
وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.