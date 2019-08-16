مصر | "مبالغ مالية وآلة حادة".. التحقيق في واقعة ذبح أب لنجلتيه بالحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مبالغ مالية وآلة حادة".. التحقيق في واقعة ذبح أب لنجلتيه بالحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة ذبح شقيقتين على أيدي والدهما بالحوامدية، عقب شكه في سلوكهما، فيما انتقل فريق من النيابة لموقع الجريمة لمناظرة الجثتين، وتبين أن الوفاة نتيجة ذبح بالرقبة وطعنات متفرقة بالجيد باستخدام آلة حادة.

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثتي الفتاتين بعد ذبح والدهما بسبب سوء سلوكهما، وإلقائهما بالترعة، لكشف ملابسات الواقعة.

وتعود بداية الواقعة، بورود بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من مسن مفاده بذبحه ابنتيه بجوار أحد الترع بنطاق المركز، لشكه في سلوكهما وحيازتهما مبالغ مالية كبيرة.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والنقيب فاروق عبد القادر، النقيب إسلام السيسي، والنقيب عبد العزيز فرحات معاوني مباحث القسم، وعثر على الجثتين مصابين بطعنات متفرقة بجسدهما، وتم التحفظ عليهما، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.