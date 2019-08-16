مصر | من "الحريق" لـ"الذبح".. حكاية قتل طالبتين على يد والدهما لشكه في سلوكهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "الحريق" لـ"الذبح".. حكاية قتل طالبتين على يد والدهما لشكه في سلوكهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة حول واقعة العثور على جثتين لفتاتين شقيقتين في العقد الثاني من عمرهما، وتبين أنهما كانا يدرسان بإحدى الجامعات، وأن منزلهما اندلعت به النيران منذ حوالي أسبوع، وأن والدهما استدرجهما لذبحهما واحدة تلو الأخرى.

وأضافت التحريات إلى أن الفتاتين معروف عنهما حسن سلوكهما وسمعتهما الطيبة، موضحة إلى أن والدهما تخلص منهما لاكتشافه حيازتهما مبالغ مالية كبيرة، وشكه في سلوكهما.

وأوضحت التحريات إلى أن والدهما استدرجهما إلى مكان العثور على جثتيهما وتخلص منهما عن طريق طعنهما عدة طعنات متفرقة بجسدهما، وتمكنت القوات من ضبطه.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا لرئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من مسن مفاده بذبحه ابنتيه بجوار أحد الترع بنطاق المركز، لشكه في سلوكهما وحيازتهما مبالغ مالية كبيرة.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والنقيب فاروق عبد القادر، النقيب إسلام السيسي، والنقيب عبد العزيز فرحات معاوني مباحث القسم، وعثر على الجثتين مصابين بطعنات متفرقة بجسدهما، وتم التحفظ عليهما، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.