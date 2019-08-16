مصر | بـ"طعنات بالرقبة والجسم".. انتداب "الطب الشرعي" في واقعة مقتل "فتاتي الحوامدية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"طعنات بالرقبة والجسم".. انتداب "الطب الشرعي" في واقعة مقتل "فتاتي الحوامدية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثتي فتاتين بعد ذبح والدهما لهما وإلقائهما بالترعة بسبب سوء سلوكهما بالحوامدية، لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الكشف الظاهري للجثتين أثبت الوفاة نتيجة ذبح بالرقبة وطعنات متفرقة بالجسد.

وتعود بداية الواقعة، بورود بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من مسن مفاده بذبحه ابنتيه بجوار أحد الترع بنطاق المركز، لشكه في سلوكهما وحيازتهما مبالغ مالية كبيرة.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والنقيب فاروق عبد القادر، النقيب إسلام السيسي، والنقيب عبد العزيز فرحات معاوني مباحث القسم، وعثر على الجثتين مصابين بطعنات متفرقة بجسدهما، وتم التحفظ عليهما، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

