مصر | "داخل مسكنها".. "علاقة محرمة" تنتهي بتصوير شاب شبه عاريا في السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "داخل مسكنها".. "علاقة محرمة" تنتهي بتصوير شاب شبه عاريا في السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت النيابة العامة، قرارا بحبس كهربائي وزوجتة وربة منزل أخرى 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم لاتهامهم بتصوير شخص شبه عار وإكراهه على توقيع 3 إيصالات أمانة على بياض.

وتلقى قسم شرطة السلام ثان، بلاغا من أحد الأشخاص بتضرره من كهربائي وزوجته وسيدة أخرى لقيامهم بإكراهه على توقيع 3 إيصالات أمانة، و2 ورقة على بياض بسبب خلافات سابقة بينهم، وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المشكو في حقهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهم.

وبمواجهة المتهمين أنكر الثلاثة ما جاء بأقوال المبلغ، إلا أن زوجة الكهربائي أقرت بأنه نظرًا لاكتشافها ارتباط المبلغ بعلاقة مع ابنتهما وضبطه صحبتها بمسكنهما أثار حفيظتها.

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ولفتت إلى أنها استعانت بالمشكو في حقهما الثاني والثالثة حيث قاموا بتصوير المجني عليه مرتديا الملابس الداخلية باستخدام هاتف محمول وإكراهه على توقيع عدد 3 إيصالات أمانة على بياض وكذا عدد 2 ورقة زواج عرفي بينه وبين ابنتها.

وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوال الأولى أيدوها وتم بإرشادهم ضبط 3 إيصالات أمانة على بياض، و2 عقد زواج عرفي ممهورين بتوقيع المجني عليه، وكذا الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المبلغ بما جاء بأقوال المشكو في حقهم أيدها وعلل عدم إبلاغه بحقيقة الواقعة خشية افتضاح أمره، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.