مصر | "قلب من حجر".. مسن يذبح ابنتيه ويلقي بجثتيهما في الشارع.. والسبب "صادم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قلب من حجر".. مسن يذبح ابنتيه ويلقي بجثتيهما في الشارع.. والسبب "صادم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل العثور على جثتين لفتاتين شقيقتين في العقد الثاني من عمرهما، ملقيتين بجوار ترعة بنطاق قسم شرطة الحوامدية، وتبين أن والدهما وراء ذبحهما لاكتشافه حيازتهما مبالغ مالية كبيرة، ولشكه في سلوكهما.

وأوضحت التحريات إلى أن والدهما استدرجهما إلى مكان العثور على جثتيهما وتخلص منهما عن طريق طعنهما عدة طعنات متفرقة بجسدهما، وتمكنت القوات من ضبطه.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا لرئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من مسن مفاده بذبحه ابنتيه بجوار أحد الترع بنطاق المركز، لشكه في سلوكهما وحيازتهما مبالغ مالية كبيرة.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والنقيب فاروق عبد القادر، النقيب إسلام السيسي، والنقيب عبد العزيز فرحات معاوني مباحث القسم، وعثر على الجثتين مصابين بطعنات متفرقة بجسدهما، وتم التحفظ عليهما، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.