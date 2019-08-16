مصر | "الفرح تحول إلى مأتم".. "سلك عاري" ينهي حياة طفل خلال حفل زفاف بكرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الفرح تحول إلى مأتم".. "سلك عاري" ينهي حياة طفل خلال حفل زفاف بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب طفل بصعق كهربائى، وذلك أثناء لهوه بصحبة أصدقائه بحفل زفاف في كرداسة، حيث لامس جسده سلك كهرباء عاري مما أسفر عن مصرعه، وتم حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكان قد تلقى المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد مصرع طفل نتيجة إصابته بصعق كهربائي.

ومن خلال إجراء التحريات تبين أن الطفل يدعى " صلاح. م " يبلغ من العمر 8 سنوات، أثناء مشاركته اللعب مع أصدقائه، بحفل زفاف أصابه صعق كهربائى من سلك عاري، مما أسفر عن مفارقته الحياة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.