مصر | تكثيفات أمنية لكشف ملابسات سرقة فيلا قنصل مصر السابق بفرانكفورت في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكثيفات أمنية لكشف ملابسات سرقة فيلا قنصل مصر السابق بفرانكفورت في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف رجال مباحث الجيزة جهودهم؛ لكشف ملابسات سرقة فيلا قنصل مصر السابق بفرانكفورت، وفحص كاميرات المراقبة والمترددين والعاملين بالفيلا، لسهولة التوصل إلى مرتكب السرقة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر من مهندس، باكتشافه وجود بعثرة بمحتويات الفيلا الخاصة بوالدته السفيرة إيمان محرم، قنصل مصر السابق بفرانكفورت، وسرقة مشغولات ذهبية خاصة بها.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، والرائد معتصم رزق معاون مباحث القسم، وتبين أن الفيلا تسكن بها قنصل مصر السابق، ويتردد عليها عمال لتنظيفها، وانه حال سفرها خارج المحافظة، توجه نجلها للفيلا فوجد بعثرة بمحتويات غرفتها وسرقة مشغولاتها الذهبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكلف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات السرقة وسرعة ضبط مرتكبيها.