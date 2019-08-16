شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يعلن جاهزية معهد الأورام لاستقبال المرضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الانتهاء من أعمال الإصلاح وصيانة الأماكن المتضررة بمباني ومنشآت المعهد القومي للأورام نتيجة الانفجار الإرهابي لسيارة محملة بالمتفجرات على كورنيش النيل أمام المبنى الرئيسي للمعهد، وذلك فيما يخص الأماكن الخاصة باستقبال وعلاج المرضى، على أن يستقبل المعهد مرضاه بكامل طاقته اعتبارا من اليوم السبت.

وقال «الخشت» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن العمل على إصلاح التلفيات لم يتوقف منذ الحادث حتى في أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتعاون بين جامعة القاهرة وشركة المقاولون العرب، من أجل إنجاز العمل وعودة المعهد لما كان عليه واستقبال مرضاه دون أي خلل، سواء في إجراءات الكشف أو من يتلقون العلاج الدوري وغرف المرضى والعمليات وهو ما تحقق.

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وأوضح أن العمل مازال جارياً في بعض المناطق غير المؤثرة على استقبال المرضى، وهي أعمال الإصلاحات بالمبنى الإداري أعلى قاعة الاحتفالات بالدورين الخامس والسادس، فضلا عن الواجهات المتضررة من الانفجار خارج المبنى الإداري، مشيرا إلى إنه من المتوقع الانتهاء منهم خلال فترة وجيزة وبما لا يتعارض العمل على إصلاح التلفيات مع عمل المعهد الطبي والعلاجي.

وأشار «الخشت» إلى أن العمل لن يتوقف على إصلاح التلفيات الناتجة عن الحادث الإرهابي فقط، بل سيمتد ليشمل عمل العديد من الإصلاحات والتجديدات داخل منشآت المعهد، بما يساهم في تحسين الخدمة الطبية للمرضى، وبما يلائم الأعداد الكبيرة الوافدة على المعهد بصفة يومية، ومراعاة تلافي العيوب والمشاكل القديمة، التي كانت تعرقل العمل داخل المعهد.

وأكد «الخشت» أن الخطة المقترحة من اللجنة الهندسية لأعمال التجديدات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة لإعادة تجديد مباني المعهد وفقاً للنظم الهندسية الحديثة، تتضمن تنفيذ أعمال الإصلاحات للمناطق المتضررة من الحادث على مرحلتين الأول الأماكن المتضررة بالمبنى الشمالي وغرف المرضى والعمليات، والثانية المبنى الإداري والواجهات، بالإضافة إلى استحداث منطقة وسطى بين المنشآت.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على أنه جار العمل على وضع التصميمات المعمارية والإنشائية والكهروميكانيكية، لخطة التجديدات للمعهد بشكل كامل وذلك للعمل على تحسين انسيابية الحركة الأفقية والرأسية والربط بين أنشطة المعهد الطبية.