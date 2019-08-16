شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الهند تحتفل بعيد الاستقلال الـ73 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت سفارة الهند في القاهرة، بمناسبة عيد الاستقلال الـ73، في حضور أعضاء البعثة الدبلوماسية والجالية الهندية في القاهرة، وأعضاء جمعية الصداقة المصرية الهندية، فيما أعرب القائم بالأعمال الهندي، فينود باهيد عن عمق العلاقات بين مصر والهند.

ونقل السفير الهندي كلمة رئيس الهند في عيد الاستقلال وجاء فيها، أن الثاني من أكتوبر، ستحتفل الهند بالذكرى السنوية الـ150لميلاد المهاتما غاندي، والذي يعتبر نبراسا لتحرير الأمة الهندية، مشيرا إلى أن بلاده الآن تختلف عن الهند التي عاش فيها وعمل بها المهاتما غاندي، ومع ذلك، لا يزال غاندي من الشخصيات الهامة للغاية.

وتابع: «أعرب عن ثقتي في أن التغييرات الأخيرة التي حدثت في جامو كشمير ستكون ذات فائدة كبيرة لتلك المناطق، فستمكن الناس هناك من الحصول على نفس الحقوق والتمتع بنفس المرافق التي يتمتع بها المواطنون الآخرون في بقية أنحاء البلاد». وتشمل تلك التغييرات قوانين تتعلق بالحرية والمساواة والأحكام المتعلقة بالحق في التعليم والوصول إلى المعلومات العامة من خلال الحق في المعلومات والتحفظات الموجودة في مجال التعليم والتوظيف والمرافق الأخرى والخاصة بالمجتمعات المحرومة وتحقيق العدالة.