شكرا لقرائتكم خبر عن «شرشر»: مراسم الاحتفال بالسلطة الانتقالية في السودان تؤكد سيرها على الطريق الصحيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أسامة شرشر، إن مراسم الاحتفال بإبرام وثائق الانتقال للسلطة الانتقالية غدا في العاصمة السودانية الخرطوم، في حضور دولي وإقليمي، يؤكد أن السودان تسير على الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن هذا البلد تضرر من حكم جماعة الإخوان.

وأضاف «شرشر»، في تصريحات صحفية، الجمعة، أن السودان تعد أمن قومي لمصر واستقراها يؤثر إيجابيا على دول المنطقة، مشيدا بالجهود المصرية والإثيوبية والإفريقية والعربية في محاولات التهدئة والوصول إلى بر الأمان، مضيفا أن الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لم يكن بالأمر السهل، خاصة في ظل المؤامرات، التي كانت تحاك بالسودان.

وأكد «شرشر»، أن السودان سيستعيد عافيته ودوره الإقليمي في المرحلة المقبلة، في ظل التوافق السياسي ورغبة الشعب في نجاح ثورته.