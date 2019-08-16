شكرا لقرائتكم خبر عن «الثقافة» تتلقى 250 طلبًا للمشاركة في الملتقى الدولي الرابع لتفاعل الثقافات الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت وزارة الثقافة ما يزيد عن 250 طلب للمشاركة في فعاليات الملتقى الدولي الرابع لتفاعل الثقافات الإفريقية والتي تحمل عنوان «الثقافات الأفريقية في عالم متغير» وتأتي ضمن الاحتفالات برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. الملتقى يقام خلال الفترة من 12 حتى 14 نوفمبر المقبل برئاسة المفكر الكبير حلمي شعراوي وينظمه المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي.

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وقالت د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، إن الثقافة الإفريقية متميزة وتعد مصدراً للإلهام بسبب ثرائها الذي يضم ألوان إبداعية متنوعة تعبرعن الطبيعة المتفردة للقارة السمراء، وأشارت إلى أن محاور المؤتمر البحثية تواكب الحراك الفكرى العالمى المستمر في إشارة لتطور مجتمعات القارة بمختلف أرجائها، مؤكدة أنها تدور حول موضوعات الثورة الرقمية وتأثيرها على تشكيل الوعي الأفريقي، المرأة الأفريقية في عالم متغير، الثقافات الأفريقية والثقافات الوافدة، الامتداد الأفريقي خارج القارة الأفريقية، دور المؤسسات في الثقافات الأفريقية، الثقافات الأفريقية وتفاعلاتها.

وكانت اللجنة المنظمة اختارت 70 مقترحًا لأوراق بحثية من 18 دولة أفريقية هى مصر - ليبيا - تونس - الجزائر- لمغرب - أثيوبيا - أوغندا - تنزانيا - السودان - جنوب السودان - زيمبابوي - جنوب أفريقيا - غانا - كينيا - مالاوي - نيجيريا - زامبيا – ناميبيا وطالبت المشاركين بالبدء في إعداد الورقة البحثية الكاملة وتسليمها في موعد غايته 30 سبتمبر المقبل حتى تتمكن من دراستها واعتمادها وإدراجها ضمن برنامج الفعاليات.

يشار أن الدورة الرابعة من الملتقى الدولى الرابع لتفاعل الثقافات الأفريقية تقام بمشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة هى المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتور أنور مغيث ويختص باعداد الترجمة التحريرية للأوراق والترجمة الفورية لوقائع الفعاليات من العربية إلى الفرنسية والإنجليزية والعكس، الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتورهيثم الحاج، وتقوم بتنفيذ المطبوعات البحثية والدعائية الخاصة بالملتقى، وتضم اللجنة المنظمة في عضويتها عدد كبير من المتخصصين في الثقافات الأفريقية منهم الدكتورة امانى الطويل، الدكتور أنور مغيث، الدكتورة إيمان بسطاويسي، حسن غزالي، الدكتور خالد أبو الليل، الدكتورة رشا أبو شقرة، الدكتورة سحر إبراهيم، الدكتور سيد فليفل، عزة الحسيني، الدكتورة منى إبراهيم، الدكتورة نادية الخولي.