شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: ضبط 5 أطنان لحوم ودجاج فاسد قبل أن تغزو الأسواق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مدير مديرية التموين بضرورة ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطن القاهرى.

وتمكنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة من ضبط 660 كيلو دجاج مجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات وتحرير محضر رقم 3207 قسم شرطة القاهرة الجديدة ثالث، وذلك للبيع دجاج مجمد بدون الاحتفاظ بالمستندات الدالة علي الحيازة. يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بضبط الأسواق وتفعيل الرقابة التجارية وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

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وقال اللواء الدكتور عبدالنعيم حامد محمود، القائم بأعمال مدير المديرية، إن الحملات ضبطت 1.5 طن لحوم مختلفة علي دمة المحضر رقم 8895 قسم شرطة السيدة زينب غير مطابقة للمواصفات ومنتهية الصلاحية، وقد تم التحفظ أيضًا على 700 كيلوجرام كبدة منتهية الصلاحية.

وأشار الدكتور عبد النعيم حامد إلى أن الجهات الرقابية بالمديرية حررت محضر ضد صاحب ثلاجة وحيازته 3.25 أطنان لحوم منتهية الصلاحية ومواد غذائية بدون بيانات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

ولفت أنه تم تحرير محاضر لأصحاب المحال لمخالفتهم القانون 281 سنة 1994 والقرار 113 لسنة 1994 وتم عرضهم علي النيابة للتصرف.

لحوم ودجاج فاسد

لحوم ودجاج فاسد