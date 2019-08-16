شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس السبت حار رطب على الوجه البحري.. والقاهرة 37 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهاراً لطيف ليلاً. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين تمتد إلى مناطق من جنوب البلاد. والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «25- 37»، إسكندرية «24- 32»، قنا «28 – 42»، الأقصر «29– 44»، أسوان «30 – 44» .