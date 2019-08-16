شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا بدء عودة أول حجاج الجمعيات الأهلية من مطار جدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي، أن غدًا، السبت، سيشهد بدء تفعيل الجسر الجوي لعودة ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج، فمن المقرر أن تنطلق أولى رحلات العودة من مطار جدة إلى مطار القاهرة وتحمل ٦٩٠ حاجا من محافظتي الجيزة والدقهلية، على أن تتوالى رحلات العودة لأرض الوطن حتى ٣٠ من أغسطس الجاري.

وأكد «عبدالموجود» أنه تم تفعيل لجان المطار ودعمه بأعضاء البعثة للتيسير على الحجيج وسرعة إنهاء الإجراءات، كما تتابع غرفة العمليات عمليات التفويج مع تسخير كافة الجهود لخدمة الحجيج.

Advertisements

هذا وكان «عبدالموجود» قد عقد سلسلة اجتماعات مكثفة مع أعضاء بعثة الحج والمشرفين لرفع درجة الاستعدادات لبدء عمليات التفويج، حيث وجه بضرورة بذل الجهود لخدمة الحجيج، وتم منح أعضاء البعثة الصلاحيات اللازمة لأداء مهمتهم بسهولة ويسر، كما وجه عبدالموجود المشرفين إلى ضرورة التأكيد على الحجيج بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالأوزان والتواجد بالمطارات بوقت كاف، تنفيذا للتعليمات الصادرة.

وأضاف أن اليوم، الجمعة، سيشهد تفويج ٨٢٤ حاجا من ضيوف الرحمن من محافظات القاهرة والشرقية والوادي الجديد من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، في إطار التفويجات الداخلية بالأراضي المقدسة، لزيارة مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وجبل أُحد وعدد من المزارات الشريفة.

وأشار رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه تجري عمليات متابعة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقي الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها كافة الخدمات.

جدير بالذكر أنه يتم الاستقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الأهلية 966576507579.