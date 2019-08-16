شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأنبا باخوم يترأس قداس عيد العذراء بكنيسة المقطم الكاثوليكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية أمس القداس الاحتفالى الخاص بعيد انتقال القديسة العذراء مريم إلى السماء بالنفس والجسد فى مغارة العذراء مريم بالمقطم، وذلك بمشاركة الأب ميلاد شحاتة راعى الكنيسة والأب بطرس جوزيف ،وزالأب انطون كامل مسئول الدير.

وأعرب الأنبا باخوم عن سعادته بالمشاركة فى الذبيحة الإلهية وسط شعب الرعية، ثم شكر الآباء المشاركين بالصلاةعلى مجهوداتهم من أجل النهوض بالكنيسة، كما دعا الجميع لحضور سيامته الأسقفية.

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ثم استهل كلمته بقوله: ما فعله الله مع مريم يرغب فى فعله معنا وهو أن نشعر بالضمان والاستقرار واستشهد بأية من سفر الرؤيا تقول: ( ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة) مؤكدًا أن الآية لم تشر للبحر الذى يعرف بعدم استقرار أحراله

وأكد أن هذا العيد هو عيد لكل البشر وبالتالى وجب على كل واحد منا تهنئة الأخر بهذا العيد، ثم ختم كلمته طالبا بأن نرفع رؤوسنا نحو المسيح .

عقب القداس قامت الكشافة بمارش فى مسيرة مع جميع الرعية من المغارة إلى الكنيسة، وجلس الانبا باخوم فى لقاء أخوى مع شعب الرعية فى جو يملأه المحبة والسعادة، وعبر عن سعادته بتواجده فى وسطهم.