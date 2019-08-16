شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة حج القرعة لـ"الخليج 365": تفويج أول دفعة من مكة للمدينة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، سيتم تفويج أول دفعة من حجاج القرعة من مكة المكرمة للمدينة المنورة، غداً السبت، وسط إجراءات وتيسيرات كبيرة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، في تصريحات خاصة لموفد ”الخليج 365” للأراضي المقدسة، أن عدد الفوج الأول نحو 900 حاج، على أن يتم تفويج باقي الحجاج تباعاً، لمن لم يزروا المدينة المنورة، وحضروا مباشرة من القاهرة لمكة المكرمة.

وأردف الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، أنه سيتم غداً أيضاً تفويج أول دفعة من حجاج القرعة من مطار جدة إلى القاهرة، وعددهم نحو 800 حاج، وذلك بعد أن من الله عليهم بأداء الحج هذا العام.

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ولفت الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، إلى أن هناك حزمة من التيسيرات مقدمة لحجاجنا في المدينة المنورة، لدى وصولهم إليها، تتمثل في قرب السكن من الحرم، ومنظومة نقل جيدة، من خلال أتوبيسات مكيفة لنقل ضيوف الرحمن.

ونوه "لطفي"، إلى وجود غرفة عمليات بالمدينة المنورة لمتابعة تسكين الحجيج، وتذليل أي عقبات قد تقف أمامهم، والتواصل المستمر معهم، منبهاً على ضرورة ارتداء أسورة المعصم وكارت الصدر اللذان يحتويان على كافة بيانات الحاج.

وأوضح "لطفى" أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، شدد على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لحجاجنا لحين عودتهم سالمين لأرض الوطن.