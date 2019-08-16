شكرا لقرائتكم خبر عن حاجة مصرية تضع مولدتها بإحدى مستشفيات السعودية وتسميها "مكة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، عن استقبالها حتى صباح اليوم الجمعة، 56340 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 51011 حالات مرضية بمكة المكرمة، و4511 حالة فى المدينة المنورة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، إلى دخول 169 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 119 حالة بعد تمام شفائها، ومازالت هناك 50 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن،

كما تم إجراء غسيل كلوى لـ36 حالة بمستشفيات السعودية، بعدد 232 جلسة غسيل كلوي، فيما تلقت 8 حالات أخرى العلاج الكيماوي، لافتاً إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوى والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبى بالبعثة بالمرور يومياً "صباحاً ومساءً" على جميع المستشفيات التى تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد عدم اكتشاف أى حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيراً إلى أن الفريق الوقائى مستمر فى تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.

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وفى سياق آخر زار الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى بالسعودية، والمشرف على البعثة الطبية للحج، أول حاجة مصرية بعد أن وضعت مولودتها بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، مساء أمس الخميس، للاطمئنان على حالتها الصحية هى وطفلتها.

وأوضح "قنديل" أن الحاجة المصرية تدعى سماح زاكى أحمد مراد، وتبلغ من العمر 36 عاماً، من مدينة النوبارية، بمحافظة البحيرة، تابعة لبعثة وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن "البعثة الطبية"، بدأت بمتابعة حالتها منذ وصولها إلى الأراضى السعودية، مروراً بأدائها لمناسك الحج فى أماكن "المشاعر" بمنى وعرفات"، حتى أن وضعت مولودتها بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، مساء أمس الخميس.

وأكد "قنديل" أن الولادة جاءت طبيعية تماماً، وحالة الأم، والطفلة على ما يرام، وتتلقيان الرعاية الطبية اللازمة، ومن المقرر خروجهما من المستشفي، اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أن المولودة "مكة"، هى الطفلة الرابعة للأم.

ومن جانبها أشادت الحاجة سماح، بالخدمات الطبية التى قدمتها البعثة الطبية لها طوال فترة تواجدها بالمملكة العربية السعودية، حتى ولادتها، مؤكدة أن الفريق الطبى بالبعثة ظل يتابع حالتها الصحية لحظة بلحظة حتى موعد الولادة، موجهة الشكر لجميع أعضاء البعثة الطبية للحج.