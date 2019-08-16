شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تبدأ توزيع لحوم صكوك الأضاحى فى القاهرة عقب صلاة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق عقب صلاة الجمعة اليوم، عملية توزيع لحوم صكوك الأضاحى، فى محافظة القاهرة لتتابع بعد ذلك عمليات التوزيع لألف طن على مليون أسرة من المستحقين على مستوى الجمهورية.
وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم، أنه سيتم التوزيع فى حضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والسيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب ونقيب الأشراف وقيادات وزارة الأوقاف ومحافظة القاهرة.
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