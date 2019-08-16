أخبار مصر

الأوقاف تبدأ توزيع لحوم صكوك الأضاحى فى القاهرة عقب صلاة الجمعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تبدأ توزيع لحوم صكوك الأضاحى فى القاهرة عقب صلاة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق عقب صلاة الجمعة اليوم، عملية توزيع لحوم صكوك الأضاحى، فى محافظة القاهرة لتتابع بعد ذلك عمليات التوزيع لألف طن على مليون أسرة من المستحقين على مستوى الجمهورية.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم، أنه سيتم التوزيع فى حضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والسيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب ونقيب الأشراف وقيادات وزارة الأوقاف ومحافظة القاهرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف تبدأ توزيع لحوم صكوك الأضاحى فى القاهرة عقب صلاة الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا