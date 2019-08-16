شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تنخفض 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 697 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الجمعة بقيمة 3 جنيهات، ليهبط الذهب لأدنى من 700 جنيها للجرام، مسجلا 697 جنيها لعيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر.

انخفاض الذهب اليوم فى مصر، جاء نتيجة تراجع السعر العالمى بشكل طفيف، إذ سجلت أوقية الذهب 1514 دولارا بعد تجاوزها 1520 دولارا.

سعر الذهب فى مصر:

عيار 18 سجل اليوم 597 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل اليوم 697 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل اليوم796.75 جنيه للجرام.

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الجنيه الذهب 5576 جنيها.

أوقية الذهب 1514 دولارا.

وقال بيتر وصفى صاحب متجر للذهب، إن الهبوط العالمى للأسعار لا يضاهى حجم الزيادة التى شهدتها أسعار المعدن النفيس خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع اتجاه كبير لكبار المستثمرين نحو الذهب كأحد الملاذات الآمنة.

وأكد وصفى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الذهب فى مصر حاليا يشهد حالة من الانخفاض فى الطلب عليه بسبب الزيادات الملحوظة فى الأسعار، لافتا إلى أن موسم عيد الأضحى هذا العام لم يحقق المرجو منه.