شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تزيل تعديات على الأراضي الزراعية بالجيزة والفيوم ودمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديريات الزراعة بمحافظات الجيزة ودمياط والفيوم، مساء أمس، عمليات إزالة فورية للتعدي على الأراضي الزراعية في نطاق المحافظات الثلاث، تنفيذا لتكليفات الوزير الدكتور عز الدين أبو ستيت.

وكانت الأجهزة الفنية بوزارة الزراعة أعلان حالة الطوارئ القصوى لمنع حدوث تعديات خلال عيد الأضحى، وتم إزالة حوالي 80 % من الحالات التعدي في غضون هذه الفترة.

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وقال الدكتور أنور عيسى، وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، إن مديرية الزراعة بالتعاون مع إدارة حماية الأراضي ومجلس مدينة العياط وقوات الشرطة نفذوا حملة إزالات تعدي على الأرض الزراعية في المهد، شملت 7 حالات ببهبيت والعطف بمركز العياط.

وفي محافظة دمياط، قال المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة، إن المديرية قامت بالإزالة الفورية لمساحة 300 تعدي بناحية التوفيقية وتمت الإزالة الفورية بالتنسيق مع الوحدة المحلية والشرطة.

أما في الفيوم، قال المهندس حسن جودة، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن مديرية الزراعة وبالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي وحماية الأراضي أزالت التعدي على مساحة 16 قيراطًا بمركز سنورس جمعية منشأه طنطاوي في مركز الفيوم.