شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تكثف رحلاتها غدًا لبدء عودة حجاج القرعة والتضامن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل شركة مصر للطيران جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، حيث يشهد اليوم، الجمعة، تشغيل 4 رحلات من جدة إلى القاهرة، على متنها حوالي 950 حاجًا من حجاج السياحة والهيئات بخلاف رحلات العمل.

أما غدا السبت، فيشهد بداية عودة حجاج القرعة وجمعيات التضامن الاجتماعي، حيث تكثف الشركة رحلاتها لنقل 2250 حاجًا على متن 13 رحلة جوية جميعهم من مطار جدة من حجاج قرعة وتضامن الجيزة وتضامن الدقهلية وحجاج أجانب وترانزيت وعدة هيئات وحجاج باماكو بمالي.

كانت مصر للطيران قد بدأت أمس الأول من في تسيير الجسر الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى مطار القاهرة والمطارات المصرية، حيث من المقرر نقل أكثر من ٧٠ ألف حاج على متن ٤٢٤ رحلة جوية، من بينهم ٢٢٤ رحلة جوية من مطار جدة و ٢٠٠ رحلة جوية من مطار المدينة المنورة.

Advertisements

وتسهيلا على الحجاج وفرت الشركة ضابط جوازات وطبيبًا من الحجر الصحي على كل طائرة لإنهاء إجراءات عودة ضيوف الرحمن في سهولة ويسر، وذلك بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتي الداخلية والصحة، لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية.

من ناحية أخرى، طلبت الشركة الوطنية من الحجاج في رحلات العودة ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة على تذاكر السفر والتواجد قبل إقلاع الرحلات بثمان ساعات بمدينة الحجاج بجدة وقبل الإقلاع بست ساعات بمطار المدينة المنورة وضرورة تواجد الحقائب قبل الرحلة ما بين (10-12 ساعة) بالتنسيق مع منظمي الرحلات.

وأكدت الشركة على ضرورة الاحتفاظ بتذاكر السفر داخل حقائب اليد الخاصة بهم في مرحلة العودة، ويحظر اصطحاب الأدوات الحادة داخل حقيبة اليد علي متن الطائرة مثل المقص وأداة تقليم الأظافر وغيرها

كما تؤكد مصر للطيران على السادة الحجاج ضرورة الالتزام بعدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب وأنه يُسمح للحاج فقط بحمل حقيبتين لا يزيد وزن كل منها عن 23 كيلوجرام. كما يُسمح بنقل عبوة مياه زمزم الرسمية (سقيا زمزم) على أن تكون محكمة الغلق ولا تزيد عن 5 لترات.

وناشدت الشركة الحجاج التعاون مع موظفي مصر للطيران والسلطات السعودية بمطاري جدة والمدينة المنورة لسرعة إنهاء الإجراءات وإتباع التعليمات من أجل راحتهم.