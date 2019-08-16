شكرا لقرائتكم خبر عن «التخطيط»: تشغيل موقع تنسيق الجامعات يتم من خلال الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن موقع تنسيق القبول بالجامعات الإلكتروني tansik.egypt.gov.eg، الذي ظهر في عام 2004 يقع تحت إشراف وإدارة الوزارة، وتتم عملية التشغيل بالتنسيق مع كل من وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الشباب والرياضة، وكذلك مع الأزهر الشريف، والمعهد القومي للإدارة، وكلية الهندسة جامعة القاهرة وجميع مقدمي خدمات الانترنت.

وأضاف تقرير لوزارة التخطيط أنه يتم التقدم لتنسيق القبول بالجامعات عن طريق الإنترنت بالمجان لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة والدبلومات الفنية كخدمة تقدم على بوابة الحكومة المصرية يدعمها مركز اتصالات الحكومة 19468 لتلقى الشكاوى والاستفسارات.

ويتيح موقع تنسيق القبول الإلكتروني للطالب عملية اختيار الكليات والمعاهد التي يرغب في الالتحاق بها، حيث يقدم الموقع للطلاب معلومات عن الكليات والمعاهد المختلفة وشروط الالتحاق بها والحدود الدنيا للكليات في الأعوام الماضية.

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كما أشار تقرير الوزارة أنه يمكن للطالب تعديل رغباته أكثر من مرة في خلال الفترة التي يحددها مكتب التنسيق للمرحلة المخصصة حسب المجموع، بالإضافة الى تقديم خدمة تقليل الاغتراب للطالب وهي خدمات جديدة أتيحت عبر الموقع الإلكتروني، كانت غير متاحة عبر التنسيق الورقي.

ويتم الحصول على الرقم السري من خلال شهادة النجاح التى يكون مطبوع عليها، ويكون الطالب أول من يطلع عليه وهو المسئول عن سريته حتى لا يقوم أحد غيره بتعديل رغباته، وذلك فى إطار دعم شفافية ونزاهة التنسيق الإلكتروني.

جدير بالذكر أن موقع التنسيق الإلكتروني فاز في مسابقة الأمم المتحدة للخدمة العامة تحت فئة منع ومكافحة الفساد في الخدمة العامة لعام 2009 بعد إلغاء التنسيق الورقي، لما يمثله المشروع من إلغاء كافة المراحل والتي كان يلجأ إليها الطلاب الناجحين في مرحلة الثانوية العامة للتقدم للجامعات عن طريق مكتب التنسيق، والتي كانت تتمثل في تسجيل الطالب لرغباته في الملف الورقي وما يستتبعه من مراحل تقديمه إلى مكتب التنسيق يدوياً، مما يستلزم معه تكلفة مادية وتكبد مشقة ومجهود، وقد تم إلغاء تلك المراحل والخطوات واستبدالها بنظام إلكتروني سهل ومبسط، يتيح للطالب من خلاله تسجيل رغباته وتعديلها واستقبال الترشيحات إلكترونيًا بسهولة ويسر.

وكان مكتب التنسيق قد استقبل رغبات طلاب المرحلة الأولى 2019 من خلال موقع التنسيق الالكترونى على شبكة الانترنت فى الفترة من 21/7/2019 حتى 26/7/2019، حيث وصل إجمالى عدد الطلاب المتقدمين من الشعبتين العلمية والأدبية إلى 143759 طالبة وطالبة، كما بدأ تسجيل رغبات الطلاب بالمرحلة الثانية فى 31/7/2019 وانتهت فى 4/8/2019 بإجمالى عدد طلاب 226002 طالب وطالبة.