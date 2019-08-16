شكرا لقرائتكم خبر عن «تصنيف صيني».. جامعة القاهرة من أفضل 500 جامعة في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة القاهرة أنها نجحت مرة في تاريخ الجامعات المصرية في القفز مائة مركز والتواجد بين أفضل 301 إلى 400 جامعة على مستوى العالم في التصنيف الصيني العام «شنغهاي» لعام 2019، وهو إنجاز كبير للجامعات المصرية بمعدل تطور لجامعة القاهرة في عام واحد بلغ نسبة 20% عن الأعوام السابقة والتي تواجدت فيها الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، بحسب بيان للجامعة.

وذكرت الجامعة أنه «يعد التصنيف الصيني الذي بدأ عام 2003 الأصعب والاشهر والأقوى في التصنيفات الدولية من حيث المعايير الصارمة حيث يعتمد على عدد الأبحاث العلمية المنشورة دولياً في مجلات علمية مرموقة، مع عدد الأبحاث العلمية التي تم الإستشهاد بها والرجوع إليها كمرجع علمي، بالإضافة إلى عدد الحاصلين على جوائز نوبل من خريجيها وأساتذتها، والسمعة الدولية».

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وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الإنجاز الذي تحقق من حيث التقدم الكبير في أقوي التصنيفات العالمية جاء نتيجة التخطيط الإستراتيجي والجهود المتنوعة لإدارة الجامعة واساتذتها وباحثيها، موضحاً أن ترتيب الجامعة من أفضل 301 إلى 400 جامعة والقفز مائة مركز دفعة واحدة يعد إنجازا ونقلة نوعية كبيرة على مستوي التصنيفات الدولية، وهو ما يؤكد أن المنظومة البحثية التي وضعتها الجامعة وتنفذها الآن تسير بخطي ناجحة ومميزة.

وأشار «الخشت»، إلى أن منظومة جامعة القاهرة للتصنيفات الدولية تعمل على كافة الإتجاهات، حيث رصدت الجامعة ميزانيات كبيرة للإنفاق على البحث العلمي ومكافآت للباحثين أصحاب الأبحاث العلمية المنشورة دولياً، بالإضافة إلى خلق منافسة داخلية لأفضل كلية وأفضل قسم في معدل النشر الدولي، إلى جانب المجلات العلمية التي أصدرتها الجامعة بالتعاون مع المؤسسات الدولية الكبيرة والتي أصبحت لها شأن وثقل دولي على رأسها مجلة «JAR» والتي صنفت الخامس عالمياً بعد مجلتي «نيتشر» و«ساينس» وذلك وفقاً لأحدث تصنيف للمجلات الأعلي تأثيراً، فضلا عن المجلة المصرية للمعلوماتية التي جاءت بمعادل تأثير مرتفع، وإصدار أول مجلة دولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية مع الـ«ايمرالد» البريطانية.

وأضاف «الخشت» أن جامعة القاهرة كانت أحيانا تحافظ على وجودها ضمن الجامعات العالمية المرموقة «قائمة أول 500 جامعة»، وتتطور الآن فأصبحت على رأس أول 300 جامعة عالمية.

فيما جاءت أول جامعة مصرية بعد جامعة القاهرة في التصنيف، بعدها ب ٤٠٠ مركزا، وهي جامعتا عين شمس والإسكندرية في الترتيب من 701 إلى 800 جامعة، ثم جامعة المنصورة من 801 إلى 900 جامعة، ثم جامعة الزقازيق من 900 إلى 1000 جامعة، حيث يقوم التصنيف الصيني هذا العام على تصنيف 1000 جامعة حول العالم.