شكرا لقرائتكم خبر عن «تنسيق الجامعات»: 10 آلاف من الحاصلين على الشهادات الفنية سجلوا رغباتهم تجريبيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، أن هناك نحو 10 آلاف طالب من الحاصلين شهادات دبلوم المدارس الفنية نظام (٣- ٥) سنوات، ونظام السنتين، سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني، الجمعة، تجريبيًا، على أن يبدأ تسجيل الرغبات بشكل رسمي بمعامل الجامعات اعتبارًا من السبت وحتى نهاية أغسطس الجاري.

وقال «عطا»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها بحد أدنى ٦٠% فأكثر لطلاب المدارس التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق، وبحد أدنى ٧٥% فأكثر لطلاب المدارس الثانوية الفنية لمساعدى الخدمات الصحية.

كما تقرر فتح باب التسجيل للحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى ونظائرها بحد أدنى ٦٠% فأكثر للحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة التجارية والصناعية والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية، و٦٠% للحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى، وهى دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات، ودبلوم السالزيان الدون بوسكو ودبلوم المجمع التكنولوجى المتكامل ومركز التكنولوجيا المتميز، وبحد أدنى ٧٥% فأكثر للحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية للتمريض ( شعبة تمريض) التابعة للجامعات.

وأضاف «عطا» أنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من ٧٥% حتى ٦٥% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

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وأوضح أنه تم إنشاء جامعات وكليات جديدة، من بينها الجامعات التكنولوجية، وهى: الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة - جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا)، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة بنى سويف التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية نقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفنى، فهى امتداد لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية وفق أحدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجى.

وأكد «عطا» أنه على الطلاب تسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري، ومن خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وسيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة الموضحة، مشيرًا إلى أن سيتم فتح معامل التنسيق، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحًا لمدة ٢٤ ساعة طوال أيام المرحلة.

وشدد على أنه على الطالب الاحتفاظ بالرقم السرى الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته فى أى وقت قبل إعلان النتيجة، حيث يمكنه الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأى شخص بتعديل أى من الرغبات التى تم تدوينه. كما أعلن عطا، بدء عقد اختبارات القدرات للطلاب الذين حجزوها من خلال الموقع الالكتروني للتنسيق للقبول بكليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة (عمارة- فنون) والتكنولوجية اعتباراً من الأحد وحتى ٢١ أغسطس الجارى.

ولفت المشرف العام على التنسيق أنه على الكليات المعنية الالتزام بعقد امتحانات القدرات، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب لخريجى المدارس الفنية الصناعية، وكذلك كود التنسيق واسم الطالب لخريجى المعاهد الفنية الصناعية حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج، على أن يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكترونى بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسؤولة عن هذه النتائج فى خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأى نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الطلاب اللائقين فى هذه الاختبارات.

وأوضح أن الامتحانات تجرى فى المواعيد المقررة مرة واحدة، ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى، سواء بنفس الكلية أو بأخرى.وأكد أنه يسمح لجميع طلاب المدارس المتقدمة والمعاهد الفنية (الصناعية) التقدم لأداء الاختبارات المؤهلة للقبول بكليات (الفنون التطبيقية- الفنون الجميلة» عمارة فنون- الكليات التكنولوجية) وفقا للتخصصات الموضحة بشرط حصول الطالب على نسبة ٧٥% من المجموع الكلى، وطلاب الثانوية الصناعية نظام (٣ سنوات) يسمح لهم بالتقدم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالكليات التكنولوجية فقط بشرط حصول الطالب على نسبة ٧٠% من المجموع الكلى، على أن يتم الترشيح لهذه الكليات من بين الطلاب اللائقين بهذه الاختبارات وبأسبقية المجموع الكلى ووفقاً للأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات وباقى شروط وقواعد القبول.