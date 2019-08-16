شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق فى واقعة وفاة سيدة حرقًا داخل منزلها بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
باشرت نيابة ههيا بإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، التحقيقات في واقعة وفاة سيدة حرقاً داخل منزلها بمدينة ههيا، متأثرة بإصابتها بحروق من الدرجة الثالثة، وتحفظت الأجهزة الأمنية على الزوج لعرضه على نيابة المركز لأستجوابه.
تلقي العميد عمرو رؤوف، مدير مباحث الشرقية، إخطاراً من الرائد أحمد شاهين رئيس مباحث مركز ههيا، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا بوفاة «منار. م. ع»٢٦ عامًا، ربة منزل داخل منزلها بالمدينة متاثرة بإصابتها بحروق من من الدرجات الثلاثة.
انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات الأولية أن هناك خلافات زوجية، وتبين وجود الزوج داخل المنزل، وتم التحفظ عليه لعرضه على النيابة العامة فيما تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
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