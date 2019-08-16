شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل 18 مليون جنيه مستحقات تأمينية لمصريين باليونان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأثينا - باليونان، في الحصول علي تحويل اشتراكات 87 حالة حرجة بإجمالي مبلغ حوالي 973 ألف يورو، أي ما يعادل حوالي 18 مليون جنيه مصري تقريبًا.

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هذه الأموال كانت بمثابة مستحقات لمصريين كانوا يعملون في اليونان، وتم تحصيلها من من مؤسسة التأمين الاجتماعي «الإيكا» اليونانية إلى حساب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك خلال الفترة من يناير إلي يونيو 2019. وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزارة تواصلت مع مكتب التمثيل العمالي باليونان بخصوص هذا الموضوع.

وقال المستشار العمالي بأثينا، أشرف فؤاد، إنه بذلك يصل عدد الحالات الحرجة السابق إرسالها 149 حالة، منها 33 حالة وفاة، و88 شيخوخة و28 عجز، يتم العمل على إنهاء إجراءات تحويل اشتراكاتها وتكون الأولوية لحالات الوفاة وعلى مراحل زمنية.

وأشار إلى أنه وفقا لتقرير المستشار العمالي عن شهر يوليو 2019 فإن مكتب التمثيل العمالي بأثينا قام بتلقي 122 استفسارًا عماليًا، وشكوى واحدة تم حلها بالطرق الودية، وقد بلغت المتحصلات المالية للشكاوى العمالية والقضايا المعلقة 115 ألفا و682 يورو، أي ما يعادل حوالي مليوني جنيه مصري تقريبًا.