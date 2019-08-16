شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة الدولى تضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة التتبع والساعات المزودة بها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى برئاسة عماد إسماعيل مدير إدارة الجمرك، من ضبط محاولة تهريب ولأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 3 لسنة 1988 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2013 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975

ففى أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة طائرة شركة الخطوط الجويه الاماراتية رقم 923 القادمة من دبي اشتبه بدوى على مأمور اللجنة فى الراكب المصرى خ . م . ع والذى بدأ عليه علامات القلق. وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء تستحق عليها ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

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وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة الأستاذ إبراهيم شاهين مأمور الفحص فتلاحظ وجود أجسام معتمة، وبالعرض علي عماد إسماعيل مدير الجمرك قرر تشكيل لجنه من أحمد جمال مأمور الجمرك بالخط الأخضر، تحت إشراف محمد عبدالباقي مدير الحركة ومشرف الصاله الخضراء لتفتيش أمتعة الراكب.

وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 104ساعه يد مزوده باجهزه التتبع و84 جهاز تتبع مخبأة بين طيات ملابسه. قرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك الركاب إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 49 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وإبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.