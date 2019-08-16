شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: من السابق لأوانه التنبؤ بحجم فيضان نهر النيل لهذا العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت وزارة الموارد المائية والري وسائل الإعلام بتحري الدقة بخصوص البيانات المتعلقة بالفيضان وبالشأن المائي والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة وعن اجتماعات اللجنه العليا لإيراد النهر، ردا على انتشار بعض الأخبار على بعض الصحف المواقع الإخبارية بخصوص حجم فيضان نهر النيل هذا العام، حيث ذكرت أن النيل يترقب فيضانا عاليا.

وأكدت وزارة الري على أنه من المبكر الحديث عن حجم فيضان نهر النيل لهذا العام، حيث إننا ما زلنا في بداية السنه المائية التي بدأت في الأول من أغسطس، وأن حجم الفيضان يتحدد نهاية شهر أكتوبر.

وأوضحت الوزارة أنه تتم المتابعة المستمرة لإيراد النهر الوارد إلى مصر من خلال مركز التنبؤ بالفيضان والأجهزة الأخرى المعنية بالفيضان والتابعة للوزارة.