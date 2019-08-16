شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإنتاج الصناعى لتركيا 3.9% للشهر العاشر على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال معهد الإحصاءات التركي اليوم الجمعة إن الإنتاج الصناعي للبلاد المُعدل في ضوء عوامل التقويم انخفض 3.9 % على أساس سنوي في يونيو ، ليسجل تراجعا للشهر العاشر على التوالي.

وبدأ الناتج الصناعي، الذي يُعتبر مؤشرا على بيانات النمو، في الانخفاض في أعقاب أزمة العملة في العام الماضي والتي دفعت الاقتصاد صوب الركود.

وفي استطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن يتراجع الإنتاج الصناعي المُعدل في ضوء عوامل التقويم 1.01 % على أساس سنوي. وعلى أساس شهري، قال معهد الإحصاءات إن الإنتاج الصناعي، المعدل في ضوء عوامل التقويم وعوامل موسمية، تراجع 3.7 % في يونيو .

Advertisements

وانكمش اقتصاد تركيا في الربع الأخير من عام 2018 والربع الأول من العام الجاري في الوقت الذي تعرض فيه اقتصاد البلاد لضغوط نتيجة أزمة الليرة وارتفاع أسعار الفائدة.