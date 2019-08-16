شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة حج التضامن لـ"الخليج 365": عودة أول أفواج حجاجنا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن عبد الموجود رئيس بعثة التضامن، أنه تم تفويج 834 حاج، اليوم الجمعة، من مكة المكرمة لمدينة رسول الله، بعد أن أدوا المناسك، وذلك للاستمتاع بالمدينة وزيارة قبر الرسول والصلاة بمسجده.

وأضاف رئيس بعثة التضامن، في تصريحات خاصة لموفد الخليج 365 للأراضي المقدسة، أن حجاج التضامن بخير وسلام، وهناك متابعة مستمرة لهم، ووجود مرافقين معهم في المدينة المنورة، فضلاً عن تسكينهم في مناطق قريبة من الحرم المدني للتردد عليه بسهولة ويسر.

وأوضح "عبد الموجود"، أن علماء الدين يرافقون حجاجنا في المدينة المنورة لشرح فضل زيارة الأماكن المقدسة والصلاة فيها، والإجابة عن أية استفسارات فقهية خاصة بالحج.

ولفت "عبد الموجود" إلى أن أول أفواج التضامن سوف تغادر الأراضي المقدسة من مطار جدة للقاهرة، غداً السبت، حيث يكون على متنها حجاج التضامن من محافظتي الجيزة والدقهلية، وتتواصل لاحقاً رحلات عودة الحجاج، بعد أن من الله عليهم بنعمة الحج.