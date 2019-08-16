شكرا لقرائتكم خبر عن صور... خطيب الجمعة من الكعبة للحجاج: أسعدوا قلوبكم بذكر الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى عشرات الآلاف من الحجاج، صلاة الجمعة، بصحن الكعبة وبمحيطها بالساحات الخارجية، حيث اكتسى المكان باللون الأبيض، رغم ارتفاع درجة الحرارة.

وشدد خطيب المسجد الحرام على أهمية الإكثار من الذكر في المناسك والعبادات، حيث أن ميراث الجنة الذكر، متحدثاً عن فضل الذكر في العبادات، مطالباً الحجاج بالإكثار منه، واستكمال العبادات والطاعات في كل مكان، حيث أنها غير مقيده بمكان معين.

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وطالب خطيب المسجد الحرام جموع الحجاج أن يسعدوا أنفسهم بالذكر الذي يدخل السرور والفرح على الأنفس ويطمأنها.

وتحدث خطيب المسجد عن سنة الله في مرور الأيام والأزمنة، فمنذ وقت كنا نتطلع لاستقبال يوم عرفات، واليوم قد انتهى ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم.

وثمن خطيب المسجد دور خادم الحرمين وولي عهده وأمير مكة المكرمة ونائبه في خدمة ضيوف الرحمن وتقديم التيسيرات لهم، فضلاً عن دور الأمن في مساعدة الحجيج.