وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة إسرائيليين فى عملية دهس بمدينة بيت لحم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب إسرائيليين اثنين، اليوم الجمعة، فى عملية دهس قرب مستوطنة "جوش عتصيون" المقامة على أراضى الفلسطينيين جنوب بيت لحم فى الضفة الغربية. وقالت مصادر إعلامية عبرية، إن إسرائيليين اثنين أصيبا بجراح خطيرة، جراء عملية الدهس عند "جوش عتصيون".

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