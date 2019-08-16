موجز 1.. فلكيا.. السبت 31 أغسطس بداية العام الهجرى الجديد 1441

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها تصريح الدكتور جاد محمد القاضى رئيس المعهد، بإن عدة شهر ذى الحجة الجارى ستكون 29 يوما، وأن هلال الشهر اكتمل بدرا أمس (الخميس) فى الساعة الثانية و29 دقيقة ظهرا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، وسيستمر فى التناقص إلى أن يصل إلى تربيعه الآخر يوم (الجمعة) القادم فى تمام الساعة الرابعة و56 دقيقة عصرا.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا.

فلكيا.. السبت 31 أغسطس بداية العام الهجرى الجديد 1441

أيام قليلة ويهل علينا عام 1441 الهجرى الجديد الباب بما يحمله من أهمية خاصة فى حياة المسلمين فى جميع بقاع الأرض، بأعياده وأيامه المباركة وعباداته ومناسباته الدينية، علاوة على أنه يحمل ذكرى دينية غالية توافق ذكرى هجرة الرسول محمد، من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، التى تم اتخاذها بداية للتقويم الهجرى.

الأرصاد: طقس الغد حار رطب على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 37 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب علي الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، يصاحبها سقوط الامطار على حلايب وشلاتين تمتد الى مناطق من جنوب البلاد، والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط علي خليج السويس.

موقع منتدى الاقتصاد العالمى يبرز إنشاء أول غابة عمودية فى إفريقيا بمصر

سلط موقع "منتدى الاقتصاد العالمى"، الضوء على اتجاه مصر لاستضافة أول غابة عمودية فى القارة الإفريقية.

وقال الموقع فى تقرير لروزموند هات، إن المهندس المعمارى الإيطالى والمخطط الحضرى ستيفانو بويري كشف عن تصميمات لثلاثة مبان مغطاة بالأشجار والنباتات الممتصة للتلوث فى العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، التى يتم إنشائها الآن فى الصحراء شرق القاهرة.

الإسكان: 648 وحدة جاهزة بالمرحلتين الأولى والثانية بـ"دار مصر" بالشروق

قال المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأن هناك 648 وحدة سكنية (27 عمارة) بالمرحلتين الأولى والثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمدينة الشروق جاهزة للتسليم للفائزين بها.

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سلاح الجو الليبى يستهدف مخزنا للطائرات المسيرة فى مطار زوارة غرب طرابلس

استهدف سلاح الجو ، اليوم الجمعة، مخزنا للطائرات المسيرة فى مطار زوارة غرب طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبى فى بيان صحفى، إن الطائرات الحربية الليبية استهدفت مخزنا يستخدم لإيواء الطائرات المسيرة وذخيرتها شرق منطقة أبو كماش بحوالى 1.5 كم.

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بتطبيق الاختبارات المميكنة بالجامعات

في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتطبيق الاختبارات المميكنة باستخدام الحاسب الآلي لجميع طلبة الجامعات فى كافة التخصصات العلمية، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوزيرى التعليم العالى والإتصالات ، لمتابعة جهود الوزارتين فى مجال تطوير البنية التحتية التكنولوجية ورفع سرعات الإنترنت بالجامعات المصرية الحكومية.

صحيفة إيطالية :زيادة الإقبال على مصر بسبب بحرها الرائع وتكاليفها المنخفضة

قالت صحيفة "فيتربو نيوز" الإلكترونية الإيطالية، إنه وفقا لتقارير من بعض وكالات السفر فى إيطاليا، فإن هناك إقبال متزايد على السفر إلى مصر للاستمتاع بالبحر الأحمر، الرائع وتكاليف السفر المنخفضة.

صحيفة أرجنتينية: "عجيبة" مرسى مطروح من أفضل 50 شاطئ فى العالم 2019

قالت صحيفة "بوى دى بياخى" الأرجنتينية، إن شاطئ عجيبة بمدينة مرسى مطروح، يعتبر واحدا من أفضل 50 شاطئ فى العالم لعام 2019، وذلك وفقا لقائمة أعدها موقع " Big 7 Travel" المتخصص فى السفر.

الزمالك يدرس التراجع عن تعيين الصربى "ستانويفيتش" لتدريب الفريق

يدرس مسئولو الزمالك، التراجع عن تعيين الصربي أليكساندر ستانويفيتش في مهمة المدير الفني للفريق الأبيض، خلال الفترة الجارية، بعد الإعلان الرسمي عن إسناد مهمة قيادة الفريق الأبيض له بعد مباراة ديكاداها الصومالي، المقرر لها مساء اليوم، في ذهاب دور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.