شكرا لقرائتكم خبر عن موقع منتدى الاقتصاد العالمى يبرز إنشاء أول غابة عمودية فى إفريقيا بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط موقع "منتدى الاقتصاد العالمى"، الضوء على اتجاه مصر لاستضافة أول غابة عمودية فى القارة الإفريقية.

وقال الموقع فى تقرير لروزموند هات، إن المهندس المعمارى الإيطالى والمخطط الحضرى ستيفانو بويري كشف عن تصميمات لثلاثة مبان مغطاة بالأشجار والنباتات الممتصة للتلوث فى العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، التى يتم إنشائها الآن فى الصحراء شرق القاهرة.



موقع منتدى الاقتصاد العالمى

وصممت شركة ستيفان بويرى أرتشيتى التى تتخذ من ميلانو مقرا لها، غابات رأسية مخصصة للمدن فى جميع أنحاء العالم - لكن المشروع المصرى سيكون الأول من نوعه فى إفريقيا.

ويتعاون بويرى مع المصممة المصرية شيماء شلش ومهندسة المناظر الطبيعية الإيطالية لورا جاتي فى 3 مبانٍ مكوّنة من 7 طوابق تشكّل التطوير فى المدينة الناشئة.

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وستزرع شرفات المبانى بـ 350 شجرة و 14000 شجيرة تضم أكثر من 100 نوع مختلف، وسيكون أحد المباني الثلاثة عبارة عن فندق، بينما يضم المبنيان الآخران وحدات سكنية.

وأوضح الموقع أن العاصمة الجديدة ستستضيف في النهاية الوزارات والسفارات والأحياء السكنية والحي المالي. وسيحل محل العاصمة الحالية ، القاهرة ، التي تعاني من الاكتظاظ الشديد والازدحام المروري وتلوث الهواء.

ووفقا لبويرى، تغطي الغابات الرأسية آلاف الأمتار المربعة من المساحات الخضراء في بضع مئات من الأمتار المربعة من المساحة الحضرية، وتوفر الظل وتخلق موائل للطيور والحشرات.

الأشجار والشجيرات والنباتات تمتص ثاني أكسيد الكربون، وتنتج الأكسجين وتصفى الغبار من الهواء.