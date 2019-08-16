صور.. "التعليم المسيحى الكاثوليكى" بسوهاج يختتم أنشطته الصيفية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم مكتب التعليم المسيحى الكاثوليكى بسوهاج أنشطته الصيفية أمس وذلك من خلال إجراء المسابقات النهائية للطلاب المشاركين بحضور الأنبا باسيليوس مطران سوهاج وإشراف الأب أنطون عياد والأب أرميا عياد مسئولى مكتب التعليم المسيحى بسوهاج. وفى إطار الختام النشاط الصيفى لمكتب التعليم المسيحى أقيمت أمس المسابقة الدراسية لكل المراحل حول سفر أعمال الرسل وكانت النتائج كالتالى: المرحلة الابتدائية : فاز بالمركز الأول كنيسة مارجرجس بنزلة خاطر والمركز الثانى كنيسة العذراء بجزيرة الخزاندريه المرحلة الإعدادية: كنيسة مارجرجس بجهينة والمركز الثانى كنيستى الخزندارية والمخالفة المرحلة الثانوية فاز بالمركز الأول كنيسة العذراء بجزيرة الخزاندرية والمركز الثانى كنيسة مارجرجس بالمخالفة بالإضافة لمسابقات الرسم والشعر والبحث. وأقيمت أيضًا، مسابقات للكورالات والمسرح وفاز بالمركز الأول كنيسة العذراء بجزيرة الخزاندرية. Advertisements

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