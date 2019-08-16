شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 67 من الإبل المصرية تنافس على جوائز قيمتها 53 مليون ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الهجان "ذياب صالح الفايدى"، للمشاركة بـ 3 ما يطلق عليها "الأصايل" من الإبل ذات القدرة على خوض السباقات وأطلق عليها أسماء "فزعة"، و"سمحه" و"العكروت"فى أول مشاركة له فى سباقات خارج الدولة، بعد تجربة مع السباقات المحلية عمرها 17 عاما خلالها تمكنت "إبله" من تحقيق مراكز متقدمة فى عدد من ميادين سباقات الهجن داخل مصر.

وقال الهجان "ذياب"، إنه سعيد لأنه يمثل وطنه فى أول مشاركة له بالسباقات خارج مصر، مضيفا أنه ضمن فريق المشاركين جميعهم أصبحوا متحدين وليس متنافسين ومن سيحقق من بينهم المركز الأول لن يقال هو فاز ولكن سيقال مصر فازت وهو ما يسعون إليه، خصوصا أن مصر تمتلك ثروة لا تعد من أفضل أنواع الإبل القادرة على المشاركة والتنافس وتحقيق المراكز الأولى.

وقال "عبدالله الجعيل" متخصص فى رياضة الهجن، إن مشاركة مصر فى مهرجان ولى عهد المملكة العربية السعودية للهجن فى الطائف له أهمية كبيرة كوّن الحدث فى دولة تربط مصر بها علاقات أخوية، وتعزيز لهذه الأخوة مع أبناء القبائل العربية فى مصر وهذه الرياضة الخاصة المنتشرة فى الخليج، وتمثل رافدا من روافد الثقافة الخليجية التى تتقاطع مع جزء من سكان مصر.

وأوضح" الجعيل"أن المشاركة رفعت أسعار الهجن فى مصر، وهذا تم رصده على حركة البيع والشراء فى أسواق الإبل خصوصا الصالحة منها للسباقات، أو التى تحمل سلالات معروف أنها ذات قدرة على الجرى السريع وصالحة لإعادة تأهيلها وتدريبها.

وأشار الجعيل إلى أن المسابقة أحدثت نقلة نوعية من حيث المشاركات والاهتمام والأسعار، وجعلت مالك الهجن يشعر بالفخر وهو يمثل بلده مصر في هذا المحفل الرياضى العربى الكبير.

وقال، إن التنافس سيكون عبر 12 شوط يتنافس فيها الهجن المصرية مع هجن عربية، و قد نافست مصر العام الماضى المملكة الأردنية، وأحرزت الهجن المصرية المركز الأول، وسط حفاوة كبيرة من الإعلام المرئى والمقروء المتخصص، وكانت بالنسبة لهم مفاجئة أن مصر بها هجن تنافس عربيا و تحقق المركز الأول.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز السباق 53 مليون ريال يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية بعدد 439 شوطًا على فترتين بدأت بالفترة الصباحية الساعة 7 صباحا والفترة المسائية الساعة 3 عصرا بتوقيت المملكة.

وتشارك مصر فى فعاليات الأشواط ضمن السباق المخصص للهجن من الدول العربية والمقرر ان تنطلق وفق جدول البطولة نهاية الشهر الجارى.

وأعلن الاتحاد السعودي للهجن المنظم للمهرجان ان انطلاقة اشواط المرحلة الأولى للأشواط التنشيطية بمجموع 218 شوطا مخصصة لجميع الفئات العمرية ،فيما ستكون المرحلة الثانية لأشواط المارثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية بمجموع 48 شوطًا، فالأشواط الختامية للمهرجان 173 شوطًا وتستمر المرحلة النهائية حتى يوم الجمعة 15 محرم 1441 الموافق 14 سبتمبر 2019.



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