شكرا لقرائتكم خبر عن ضابط جوازات وطبيب حجر صحى مع كل طائرة قادمة بالحجاج لتسهيل الإجراءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوافد غدا السبت، رحلات الحجاج القادمة من المدينة المنورة والعائدين من الأراضي المقدسة، عقب أداء مناسك الحج لهذا العام، وسط استعدادات مكثفة للبعثة الخاصة بالأراضي المقدسة لتسهيل إجراءات عودة الحجاج.

ومن المقرر تسيير نحو 200 رحلة جوية لنقل الحجاج العائدين من مطار المدينة المنورة، و224 رحلة جوية من مطار جدة، بإجمالي 424 رحلة جوية، لعودة أكثر من 70 ألف حاج هذا العام.

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وتيسيرا على الحجاج تم توفير ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي علي متن كل طائرة لمساعدتهم وإنهاء إجراءاتهم علي متن الطائرات، لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية، تسهيلا لإجراءات العودة.

تجدر الإشارة، إلى أن الشركة الوطنية مصر للطيران، بدأت تسيير جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام عبر مطار جدة 14 أغسطس الجاري، بالإضافة إلى نقل حجاج الحج السريع والترانزيت.