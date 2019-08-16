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الانبا يؤانس يترأس صلوات عشية بنهضة العذراء بدير درنكة مساء اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس الانبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها، مساء اليوم الجمعة صلوات عشية نهضة دير العذراء بجبل درنكة بأسيوط، إذ يتقدم الأسقف قطارا من الكهنة والرهبان والشمامسة يخرج من مغارة السيدة العذراء مريم التى حظيت بزيارة العائلة المقدسة وصولا إلى أسفل الجبل

تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الذى بدأ الأربعاء قبل الماضى، والمعروف باسم صوم السيدة العذراء مريم، والذى يستمر لمدة 15 يومًا ينتهى فى 22 أغسطس الجارى بصلاة قداس عيد صعود جسد العذراء مريم.

وتقييم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نهضات وقداسات روحية طيلة فترة صوم العذراء التى تستمر لمدة 15 يومًا احتفالا بالعذراء مريم، فيما يترأس الانبا يؤانس قداسات ونهضة صوم العذراء مريم فى درنكة.

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