شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: بدء عودة أول أفواج حج الجمعيات الأهلية غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، أن غدا السبت سيشهد بدء تفعيل الجسر الجوى لعودة ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن، بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج.

وأوضح بعد الموجود، فى بيان اليوم، أنه من المقرر أن تنطلق أولى رحلات العودة من مطار جدة إلى مطار القاهرة وتحمل 690 حاجًا من محافظتى الجيزة والدقهلية على أن تتوالى رحلات العودة لأرض الوطن حتى 30 من أغسطس الجارى.

وأكد رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، أنه تم تفعيل لجان المطار ودعمه بأعضاء البعثة لتيسير على الحجيج وسرعة انهاء الاجراءات كما تتابع غرفة العمليات عمليات التفويج مع تسخير كافة الجهود لخدمة الحجيج و ان اليوم الجمعة سيشهد تفويج 824 حاجا من ضيوف الرحمن من محافظات القاهرة والشرقية و الوادى الجديد من مكة المكرمة الى المدينة المنورة فى اطار التفويجات الداخلية بالأراضى المقدسة وذلك لزيارة مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وجبل احد وعدد من المزارات الشريفة، لافتًا إلى أنه تجرى عمليات متابعة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها كافة الخدمات.

وجدير بالذكر فإنه يتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الأهلية 966576507579.