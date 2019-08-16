شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز إدراك الإمام فى التشهد الأخير؟ .. دار الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حول إدراك الإمام فى التشهد الأخير.

وجاء نص السؤال:"دخلنا المسجد ونحن جماعة فوجدنا الإمام فى التشهد الأخير، هل ندخل مع الإمام أو نصلى جماعة أخرى؛ لأن بعضنا يقول: "لا تُدْرَك الصلاة إلا بركعة؟".

وقالت دار الإفتاء:"يجوز لكم الدخول مع الإمام فى التشهد الأخير ويكون لكم ثواب الجماعة على رأى جمهور الفقهاء أن صلاة الجماعة تدرك إذا شارك المأموم إمامه فى جزء من الصلاة ولو آخر الجلسة الأخيرة قبل السلام."