شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: العمرانية الأعلى فى تقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، مؤكدا على تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح .

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أنه يتم استقبال طلبات المواطنين بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15333لسنة 2019 .

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وناشد راشد، المواطنين من أصحاب الشأن بضرورة الالتزام والتقدم بطلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر لتلاشى حملات إزالة المخالفات المقرر تنفيذها للعقارات المخالفهة، مؤكداً أن معدلات التقدم بالطلبات من المواطنين فى تزايد واضح، وأن حى العمرانية صاحب المركز الأعلى فى استقبال طلبات المواطنين حتى الان .

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تسهيلا على المواطنين يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع نقدًا أو وفقًا لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، مؤكدًا أن الالتزام بطلاء العقارات بالألوان المحددة من قبل المحافظة "البيج بدرجاته" يعد شرطًا أساسيًا للتصالح فى مخالفات البناء .

وكانت رسوم فحص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع قد تحددت لمسطح الأعمال المخالفة حتى 250 مترًا مربعًا يتم دفع 500 جنيه رسوم وأكثر من ( 250 م2 وحتى 500 م2 ) يتم دفع 1000 جنيه بينما أكثر من (500 م2 وحتى 1000 م2 ) يتم دفع رسوم 2000 جنيه وأكثر من (1000 م2 وحتى 2000 م2) يتم دفع 3000 جنيه رسوم أما أكثر من (2 آلاف م2 وحتى 4 آلاف م2 ) يتم دفع 4000 جنيه رسوم وأكثر من 4 آلاف متر مربع يتم سداد 5000 جنيه رسوم.