شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى الجيزة ودمياط والفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت مديريات الزراعة بمحافظات الجيزة ودمياط والفيوم، بتنفيذ إزالة فورية للتعدى على الأراضى الزراعية فى المحافظات، تنفيذا لتوجيهات وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بإزالة التعديات على الارض الزراعية فى المهد.

وأكد الدكتور أنور عيسى، وكيل وزارة الزراعة بالجيزة ان مديرية الزراعة بالتعاون مع ادارة حماية الأراضى ومجلس مدينة العياط وقوات الشرطة قاموا بتنفيذ حملة إزالات تعدى على الارض الزراعية فى المهد عدد 7 حالات بـ"بهبيت والعطف بمركز العياط".

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وفى محافظة دمياط قال المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة، إن المديرية قامت بالإزالة الفورية لمساحة 300 متر تعدى بناحية التوفيقية وتمت الازالة الفورية بالتنسيق مع الوحدة المحلية والشرطة.

وفى الفيوم قال المهندس حسن جودة، وكيل وزارة الزراعة، إن المديرية وبالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلى وحماية الاراضى قامت بإزالة التعدى على مساحة 16 قيراط بمركز سنورس.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قد أصدرت تعليمات مشددة بالتصدى بحزم للتعدى على الأراضى الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وإزالتها فى المهد وبناء على ذلك تم إعلان حالة الطوارئ القصوى لمنع التعدى وتشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الساعة وبتعاون المديريات مع الإدارة المركزية لحماية الأراضى وأجهزة الشرطة والمحافظين تم إزالة حوالى 80 % من حالات التعدى خلال عيد الأضحى وجارى استمرار إزالة التعديات مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة.