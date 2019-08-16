شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بطريرك الكاثوليك يحتفل باليوبيل الذهبى لراهبات قلب يسوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك أمس، القداس الإلهى الاحتفالى لراهبات قلب يسوع المصريات تحت عنوان " تعظم نفسى الرب " بمناسبة اليوبيل الذهبى للأخوات ( مارى نادية، مارى البير، مارى عطيات) و اليوبيل الفضى للأخوات ( مارى عبد الحكيم، مارى سيداروس، مارى اليس ).

جاء ذلك، بحضور المونسينيور چان ممثل البابا فرنسيس بابا الكاثوليك بالعالم و ممثلين عن جميع الرهبانيات وحضور العديد من الاباء الكهنة و الشمامسة الاكلريكيين بجانب الشعب المحتفل بمدرسه القديس يوسف للأقباط الكاثوليك بمدينة العبور .

عقب صلاة القداس قدم البطريرك التهنئة للأخت مارى نادية، لإعادة انتخابها رئيسة للرهبنة، وقال أن الحياة المكرسة هى تكريس الذات بإعطاء الله حياتى: "ذاكرا مقولة البابا فرنسيس " الحياة المكرسة هى هبة الله للكنيسة ".

وأشار البطريرك، إلى إن الاحتفال بيوبيل الراهبات يعنى التقييم والنظر للماضى، ثم تقديم الشكر والعرفان لله، مع نظرة رجاء وثقة فى الله للسنين القادمة .

اختتم القداس الاحتفالى بإعطاء البركة الرسولية من غبطة البطريرك إبراهيم إسحق و تهنئه الجميع و التقط الصور التذكارية.

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