"حشيش دليفري".. ليلة سقوط مروج الكيف بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته 30 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار. كانت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على سائق، 43 سنة، بمنطقة الشرابية، حال قيادته سيارة، وبحوزته (30 طربة لمخدر الحشيش). وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسيارة لتسهيل تنقلاته لترويج المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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