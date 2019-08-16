تنفيذ 27 ألف حكم قضائي وضبط 35 قطعة سلاح بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصل قطاع الأمن العام، شن حملاته الأمنية بالتنسيق مع مديريات الأمن لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي السلاح والمطلوبين أمنياً. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة، عن ضبط " 35 قطعة سلاح ناري، 85 قضية مخدرات، وتنفيذ 27660 حكم قضائي متنوع". جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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