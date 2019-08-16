بهيروين وسلاح.. سقوط ديلري الكيف بمنطقة السحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي، بمختلف محافظات الجمهورية وعلى امتداد أرجائها استهداف العناصر الاجرامية الخطرة في منطقة السحر والجمال القائمة على ترويج المخدرات.

وأسفرت جهود الجملة عن ضبط (عاطلين، مُقيمان بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان ) لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة متخذان من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي وحيازتهما لأسلحة نارية للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة، وذلك حال تواجدهما بمنطقة مساكن عثمان دائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

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وعثر وبحوزتهما على (فرد خرطوش وطلقتان خرطوش من ذات العيار ، 250 جرام من مخدر الهيروين ، ميزان حساس، هاتف محمول) .

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما والميزان للتجزئة واستخدام السلاح الناري للدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.