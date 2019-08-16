شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يبحث تطبيق الاختبارات المميكنة ورفع سرعات الإنترنت بالجامعات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة جهود الوزارتين في مجال تطوير البنية التحتية التكنولوجية ورفع سرعات الإنترنت بالجامعات المصرية الحكومية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتطبيق الاختبارات المميكنة باستخدام الحاسب الآلي لجميع طلبة الجامعات في كافة التخصصات العلمية.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، أن التطوير يشمل زيادة سرعة اتصال الجامعات من 3 جيجا بت/ث إلى 15 جيجا بت/ث وربط جميع الكليات الحكومية بكابلات ألياف ضوئية «Fiber Optics»، وتطوير مراكز البيانات الخاصة بالجامعات الحكوميةن بالإضافة إلى مركز بيانات شبكة الجامعات المصرية بالمجلس الأعلى للجامعات، وإنشاء 20 مركز اختبارات إلكترونية كمرحلة أولى بالجامعات التي تتضمن كليات الطب البشري.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت بإجراء ثلاث تجارب لتطبيق الاختبارات المعرفية الموحدة على عدد 5 كليات طب، ووصل إجمالي أعداد الطلاب إلى ٥٠٠ طالب يوم ١٥ أغسطس ٢٠١٨ ثم على عدد21 كلية طب، ووصل إجمالي أعداد الطلاب إلى ٣٢٠٠ طالب يوم ٧ مارس ٢٠١٩، وأخيرا على طلبة كليات القطاعات الصحية (الأسنان – الصيدلة – العلاج الطبيعي- التمريض) بعدد يصل إلى 81 كلية بإجمالي 33 جامعة منها 18 جامعة حكومية وجامعة الأزهر، وكذلك الجامعات الخاصة، ووصل إجمالي أعداد الطلاب إلى ٨٦٠٠ طالب، وذلك يومي الإثنين 22 يوليو ويوم الخميس 25 يوليو ٢٠١٩ .